تحالف الحبلوسي: من المتعذر تشكيل إقليم سني في العراق لهذه الأسباب

2020/02/22 | 10:50 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، انه من المتعذر تشكيل إقليم سني ...

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