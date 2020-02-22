خدمت في العراق.. ترامب يخطط لتعيين مستشارة أمنية من أصول عربية

2020/02/22 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، السبت (22 شباط 2020)، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترام...





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