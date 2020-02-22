الصحة تنشر تعليمات للوقاية من الإصابة بـ ’’كورونا’’

2020/02/22 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نشرت وزارة الصحة والبيئة، السبت (22 شباط، 2020) تعليمات للوقاية من الإصابة بـفيروس ’’كورونا’’.

وتضمنت العليمات، الصادرة عن قسم الاعلام والتوعية الصحية، التشديد على أن الوقاية هي الضمان الوحيد للسلامة من الإصابة بفيروس كورونا، فيما حثت على الابتعاد عن الأماكن المُزدحمة، وعدم مخالطة من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالسعال والعطس، والحرص على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

يأتي ذلك، بعد انتشار الفيروس في دول مجاورة وقريبة، من بينها الجارة إيران، الأمر الذي دعا الحكومة العراقية الى اتخذا عدة إجراءات من بينها تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران، وإيقاف قرار منح التأشيرة السياحية للقادمين من ايران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر، وفحص العراقيين القادمين من ايران، بالمنافذ الحدودية.

بغداد اليوم- كردستان

نفت مديرية الصحة في قضاء سوران التابع لمحافظة اربيل ، السبت (22 شباط 2020)، تسجيل اية حالة اشتباه بفايروس ’’كورونا’’ الجديد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عددا من المواطنين العا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت (22 شباط 2020)، أن اجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وحسب الأمر الديواني 55 لعام 2020 مستمرة وبوتيرة عالية لمناقشة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول فايروس ’&rs

بغداد اليوم- بغداد

كشف محافظ بغداد، محمد جابر العطا، السبت (22 شباط 2020)، أن المحافظة تعتزم توزيع 200 ألف وحدة سكنية على المواطنين، في عموم مناطق المحافظة.

وقال العطا في تصريح صحفي، إن "المحافظة مستمرة بجرد الأراضي وتقسميها من أجل توزيعها

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