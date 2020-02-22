كوركيس يكشف عن مصير جستن ميرام مع اسود الرافدين

2020/02/22 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، عن مصير اللاعب الدولي العراقي جستن ميرام مع اسود الرافدين.وقال كوركيس، إن “مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش سيتواجد في بغداد لمتابعة مباريات الدوري العراقي الممتاز من اجل مراقبة لاعبين جدد واضافتهم لقائمة اسود الرافين”.وأوضح أن “القائمة لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الان وفيما يخص اللاعب […]

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