شهيد المحراب وصناعة الشهداء .

2020/02/22 | 10:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيم الخالدي كل سنة في يوم الأول من رجب، تمر الذكرى الأليمة لإستشهاد القائد “محمد باقر الحكيم”، حيث أصبح الكنية السائدة له “شهيد المحراب”، بعد إستهدافه من قبل الارهاب بتفجير […]

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