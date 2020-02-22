مطـار دبـي يواصل الصدارة العالمية.. 1000 حركة طيران في 24 ساعة

2020/02/22 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكثر من 1000 حركة هبوط وإقلاع يسجلها مطار دبي في المتوسط كل يوم.وقد حل المطار الدولي في المركز الثاني على قائمة أكبر المطارات على مستوى العالم من حيث السعة المقعدية للرحلات الجوية خلال فبراير/ شباط 2020، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «أوه إيه جي» المتخصصة في تحليل بيانات الطيران.أشار […]

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