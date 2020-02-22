2020/02/22 | 10:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، عن ضبط شاحنة محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد شمالي المحافظة.وقالت القيادة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “خلال التفتيش الدقيق للعجلات والبضائع المارة من خلال السيطرات الامنية في المحافظة تمكنت سيطرة السلام التابعة الى فوج طوارئ ديالى الاول من ضبط شاحنة محملة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: ضبط شاحنة محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى: ضبط شاحنة محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).