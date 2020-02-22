2020/02/22 | 10:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عمر الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية أن اجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وحسب الأمر الديواني 55 لعام 2020مستمرة وبوتيرة عالية لمناقشة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاءات مستمرة من اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وإجراءات إضافية ونصية للعراقيين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاءات مستمرة من اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وإجراءات إضافية ونصية للعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).