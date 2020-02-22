سيناريو”كوكو..ورونا”رعب الشعوب وتخريفات العركجية!

2020/02/22 | 11:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج كلما تأملت في سر الأيام الثلاثة المحددة لغلق الحدود مع ايران والمفترض غلقها الى إشعار آخر وعدم تحديدها بمدة زمنية لحين إنقشاع الغمة عن هذه الأمة ،كلما إنتهيت […]

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