2020/02/22 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن الحشد الشعبي، عن احباط عملية هروب عنصر بـ”داعش” الى سوريا.وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان ” فريقا من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات احبطت محاولة هروب لعنصر من داعش الإرهابي كان يروم الهروب خارج العراق”.واضافت انه “بعد المتابعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط عملية هروب داعشي الى سوريا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط عملية هروب داعشي الى سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).