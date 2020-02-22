رئيس ديوان الوقف السني: فلتسقط صفقة القرن

2020/02/22 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ديوان الوقف السني الشيخ عبد اللطيف الهميم، اليوم السبت، أن مدينة القدس الشريف تمثل هوية وعقيدة لا يمكن تجاوزها، داعيا الى اسقاط صفقة القرن.وقال الهميم في كلمة امام ملتقى علماء المقاومة في العاصمة بغداد وتابعته “العهد نيوز”، إن “القدس تمثيل عقيدة وهوية وهي اكبر من كل المدن”، مضيفا: “فلتسقط كل الاحلاف وكل […]

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