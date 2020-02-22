بالفيديو : اول عربي يصاب بــ

2020/02/22 | 11:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف الشاب الفلسطيني محمد أبو ناموس، من سكان قطاع غزة، والمقيم في الصين، تفاصيل إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأيام الحجر الصحي ومرحلة علاجه.

أبو ناموس، هو أول عربي، يصاببفيروس كوروناالذي ظهر بشكل واسع في الصين وتسبب بوفاة وإصابة عشرات الألاف منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي،...

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