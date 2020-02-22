2020/02/22 | 11:08 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع لوزارات في اقليم كوردستان لاتخاذ اجراءات بشأن كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 11:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

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