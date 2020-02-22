قطر ترسل مساعدات طبية الى الصين

2020/02/22 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجهت 5 طائرات من أصل 8 تابعة لشركة الطيران القطرية، صباح الجمعة، إلى الصين، حاملة معها 300 طن من المستلزمات الطبية العاجلة لمحاربة فيروس “كورونا”.وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، في تصريحات صحفية بحضور تشو جيان، سفير الصين لدى دولة قطر: “علمنا منذ بداية هذه الأزمة أنه علينا المساهمة ومد يد العون […]

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