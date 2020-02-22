مشعان الجبوري:النجيفي ونواب جبهة الإنقاذ ومعهم نواب من المناطق الغربية

2020/02/22 | 11:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “مشعان الجبوري” : الرئيس أسامة النجيفي ونواب جبهة الإنقاذ ومعهم نواب من المناطق الغربية وعددهم ٣٤ نائباً سيصوتون لمنح الثقة للرئيس المكلف محمد علاوي وحكومته عند عرضها على البرلمان الاسبوع […]

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