2020/02/22 | 11:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة والبيئة، تعليمات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.وتضمنت العليمات، الصادرة عن قسم الاعلام والتوعية الصحية، التشديد على أن الوقاية هي الضمان الوحيد للسلامة من الإصابة بفيروس كورونا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تنشر تعليمات للوقاية من الإصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تنشر تعليمات للوقاية من الإصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).