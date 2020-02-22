مصرع 4 أشخاص بينهم منتسبان في الجيش بحادث سير قرب حديثة

2020/02/22 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الأنبار

أفاد مصدر أمني، في محافظة الأنبار، السبت (22 شباط 2020)، بمصرع أربعة أشخاص بينهم منتسبان بالجيش العراقي وإصابة أربعة آخرين نتيجة حادث سير ’’مروع’’.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حادث مؤسف ادى الى وفاة ٤ أشخاص بينهم منتسبان في الجيش العراقي لواء مغاوير الجزيرة وعدة إصابات خطيرة قرب سيطرة ألوس على طريق حديثة- البغدادي غربي الأنبار".

وأضاف، أن "توفي اثر الحادث أربعة أشخاص بينهم منتسبان في الجيش العراقي، وأصيب أربعة آخرين"، مشيراً إلى "احتراق عجلتهم بعد اصطدامها بعجلة أخرى".

ولفت إلى أن "أسماء المتوفون هم (زياد صبحي مخلف القائم- مركز الحرية، جاسم محمد رمل القائم- مركز الحرية، نزار فرحان مخلف بروانة - سائق الكورلا)، أما سماء الذين أصيبوا هي (عبدالكريم فياض قدوري القائم- مركز الحرية، احمد صلبي مخلف المحلاوي القائم- مركز الحرية، عثمان خضر محمد سعيد الراوي القائم- مركز الحرية، مهند نمير حميد بروانة)".

بغداد اليوم- خاص

كشف قيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار، السبت (22 شباط 2020)، عن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة ’’عين الأسد’’ في ماحية البغدادي.

وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه في حديث، لـ (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، السبت (22 شباط، 2020) بأن قوات الجيش قصفت تجمعات داعشية في 3 مناطق على الحدود مع صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوات الجيش قصفت بالهاونات مناطق ربيدات والبو فري

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الحشد الشعبي، السبت (22 شباط 2020) احباط عملية هروب عنصر بداعش من العراق إلى سوريا.

وذكرت مديرية الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريقا من استخبارات قيادة عمليات للحشد الشعبي في نينوى بالاشتراك مع وكالة

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