مصدر: وصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة إلى ’’عين الأسد’’ لمواجهة ’’الكاتيوشا’’

2020/02/22 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف قيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار، السبت (22 شباط 2020)، عن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة ’’عين الأسد’’ في ماحية البغدادي.

وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه في حديث، لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرة عسكرية أمريكية وصلت للقاعدة تحتوي على مضادات لمواجهة صواريخ الكاتيوشا والصواريخ التي تطلق على القاعدة بشكل مستمر".

وأضاف، أن "تعزيزات عسكرية برية أخرى وصلت الى القاعدة، قادمة من إقليم كردستان".

وعلى جانب آخر، نفى القيادي بالحشد العشائري "الأنباء التي تحدثت عن إصابة جندي أمريكي بفايروس كورونا داخل القاعدة".

وبعد أسابيع من توجيه إيران ضربات صاروخية إلى قاعدة عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ارتفاعا جديدا في حصيلة المصابين بين عسكرييها.

وكشفت الوزارة، الجمعة، أن عدد الجنود الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ من جراء إطلاق إيران صواريخ على قاعدتهم في العراق الشهر الماضي، قد ارتفع إلى 110.

وقال البنتاغون في بيان إنه تم تشخيص إصابات جميع الجرحى بارتجاجات خفيفة في الدماغ، مضيفا أن 77 منهم عادوا إلى الخدمة.

وأضاف البيان أن 35 جنديا نقلوا إلى ألمانيا لمزيد من التقييم، ولاحقا تم إرسال 25 منهم إلى الولايات المتحدة، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في البداية عدم وجود إصابات في صفوف الجنود الأميركيين بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد، فجر الثامن من يناير الماضي.

وأطلقت إيران صواريخ بالستية على القاعدة ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بطائرة مسيرة أميركية في الثالث من يناير قرب مطار بغداد.

بغداد اليوم- الأنبار

أفاد مصدر أمني، في محافظة الأنبار، السبت (22 شباط 2020)، بمصرع أربعة أشخاص بينهم منتسبان بالجيش العراقي وإصابة أربعة آخرين نتيجة حادث سير ’’مروع’’.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حادث

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، السبت (22 شباط، 2020) بأن قوات الجيش قصفت تجمعات داعشية في 3 مناطق على الحدود مع صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوات الجيش قصفت بالهاونات مناطق ربيدات والبو فري

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الحشد الشعبي، السبت (22 شباط 2020) احباط عملية هروب عنصر بداعش من العراق إلى سوريا.

وذكرت مديرية الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريقا من استخبارات قيادة عمليات للحشد الشعبي في نينوى بالاشتراك مع وكالة

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