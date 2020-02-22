إيران تنفي إصابة أحد مسؤوليها بفيروس ’’كورونا’’


إيران تنفي إصابة أحد مسؤوليها بفيروس ’’كورونا’’
2020/02/22 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

نفت السلطات الإيرانية، السبت (22 شباط 2020)، نبأ إصابة أحد مسؤوليها بفيروس "كورونا"، م...

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