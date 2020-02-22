مزاج الكتل السياسية يتأرجح بين القبول والرفض.. هل ينجح علاوي بإمالة الكفة لصالحهِ؟

2020/02/22 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤمل أن يعقد مجلس النوّاب العراقي يوم الاثنين المقبل، جلسة طارئة لتمرير الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، بعد أن أنجز الأخير تشكيلته الوزارية في (19 شباط الحالي)، داعياً مجلس النواب إلى التصويت على منح الثقة للحكومة.دعوة علاوي لاقت استجابة فورية من قبل سابقه المستقيل عادل عبد المهدي والنائب الأول لرئيس مجلس […]

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