2020/02/22 | 11:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، السبت، (22 شباط 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.550 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 121.000 دينار.سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 22-2-2020 السبت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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