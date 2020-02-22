2020/02/22 | 12:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة، نصائح مهمة للوقاية مع فيروس كورونا الخطير بعد انتشاره بعدد من دول الجوار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة العراقية تنشر نصائح مهمة للوقاية من فيروس “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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