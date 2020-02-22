كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 87 إصابة جديدة بكورونا

2020/02/22 | 12:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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