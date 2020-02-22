الكعبي: الدستور ألزمنا بتحديد جلسة استثنائية ومن يمتنع سيتعرض للمساءلة القانونية

2020/02/22 | 12:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت،أن الدستور ألزم رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية.

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