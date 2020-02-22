العثور على طائر متجمد مات قبل عشرات الالاف من السنين

2020/02/22 | 12:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر منقبون عن الأحافير على طائر نافق محفوظ بشكل جيد بسبب تجمده، بدا وكأنه فارق الحياة أمس، لكن تبين أنه رحل منذ عشرات الآلاف من السنين.ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن “الطائر الشبيه بالقبرة، الذي أطلق عليه لقب “الطائر الجليدي”، يعود إلى الفترة الوسطى من العصر الجليدي المتأخر، ويبدو أقرب إلى سلف طيور القبرة […]

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