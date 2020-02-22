إجتماع ايراني – عراقي قريب لمواجهة فايروس كورونا

2020/02/22 | 12:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، عن قرب عقد اجتماع بين ايران والعراق بشأن مواجهة فايروس كورونا.وقال الحكيم في تغريدته على (تويتر) ، ان “اللجنة الوزارية من خبراء الصحة والداخلية والخارجية والنقل المكلفة بمواجهة فيروس كورونا اجتمعت يوم امس لوضع الخطط اللازمة لمنع تسربه الى البلاد، مشيرا الى انها اجتمعت […]

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