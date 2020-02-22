الانواء الجوية: طقس صحو الى غائم وامطار رعدية خلال الايام الأربعة المقبلة

2020/02/22 | 12:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة وتلتقه وكالة صدى، ان “طقس يوم غد الأحد سيكون في المنطقة الوسطى، صحو مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئي ، وفي المنطقة الجنوبية، صحو مع بعض الغيوم”، مشيراً الى ان “درجات الحرارة في بغداد ستكون بمعدل 25

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