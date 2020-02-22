ذي قار: البدء بترويج معاملات توزيع قطع الاراضي غدا

2020/02/22 | 12:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية بلدية الناصرية في محافظة ذي قار،السبت، عن البدء باستلام معاملات ترويج قطع الأراضي ولكافة الشرائح في شعبة الأملاك ‏غدا الاحد.‌‎ ‎وقال مدير بلدية الناصرية قحطان عدنان في تصريح لوكالة /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن”الحكومة المحلية والمركزية وافقتاعلى استلام معاملات ترويج ‏قطع الأراضي ولكافة الشرائح حيث ستباشر كوادرنا في شعبة الأملاك بمهام استلام

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