ريال مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على ليفانتي في الليغا اليوم

2020/02/22 | 12:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على ليفانتي، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني.ويحتل “الملكي” صدارة ترتيب “الليغا” برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة.ويتسلح ريال مدريد في مباراة اليوم بالنجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي شارك كبديل في المباراة الأخيرة أمام سيلتا فيغو، ويبدو جاهزاً للمشاركة منذ البداية، خاصة في ظل

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