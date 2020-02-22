شرق الأوسط.. الماء والنفط.. جيفري كمب

2020/02/22 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جيفري كمب لآلاف السنين، لعبت بلدان الشرق الأوسط، بما في ذلك المغرب العربي ومنطقة الشام وشبه الجزيرة العربية وإيران، دوراً أساسياً في تطور الحضارة الإنسانية، ومنذ بداية القرن العشرين، تزامن اكتشاف كميات ضخمة من النفط في المنطقة، مع تطور أنظمة النقل الحديثة.فالسيارات والشاحنات والدبابات، إضافة إلى السفن الحربية والطائرات، جميعها كانت تشتغل بوساطة […]

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