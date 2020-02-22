2020/02/22 | 12:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع في النيجر، اليوم السبت، أن عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية جنوب غربي البلاد أسهمت بقتل 120 إرهابيا ومصادرة سيارات ومعدات لصنع العبوات الناسفة.وقالت الوزارة في بيان إنه “بدءا من 20 شباط تم قتل 120 إرهابيا في العملية في منطقة تيلابيري بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو”.وأضافت “لم تسجل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 120 ارهابيا في النيجر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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