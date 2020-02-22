2020/02/22 | 12:10 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على كدس للعبوات الناسفة في جزيرة غرب سامراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 12:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على كدس للعبوات الناسفة في جزيرة غرب سامراء) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على كدس للعبوات الناسفة في جزيرة غرب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).