2020/02/22 | 12:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ببراة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أصدرت اليوم السبت، حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحي حسين، في القضية المعروفة إعلامياً بالتلاعب بالبورصة، وقضت ببراءة أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني".

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.

وكان علاء مبارك تمنى في تغريدة على صفحته الرسمية فى "تويتر" أن "يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي حصل في هذه القضية، وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق وزور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة، حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تبرئ نجلي مبارك من قضية التلاعب بالبورصة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تبرئ نجلي مبارك من قضية التلاعب بالبورصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).