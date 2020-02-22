صحة بغداد تكشف الوضع العام لفيروس كورونا في البلاد

2020/02/22 | 12:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة بغداد الكرخ، نازك الفتلاوي، اليوم السبت، من ان فيروس كورونا الجديد، يغير صفته الجينية ويتحول الى فيروس اخر عند أخذ الجرعات العلاجية، مبينة سبل الوقاية من المرض.

وقال الفتلاوي لـ"الغد برس"، ان "استعدادات وزارة الصحة جيدة ولا توجد اي حالة مشتبه بها او مسجلة لدينا حتى الان، ووزارة الصحة تعمل الان في الخط الأول عند المنافذ الحدودية لمنع دخول الفيروس".

واضاف "شكلنا في مطار بغداد الدولي 15 فريقا، والآن نعمل ببفريق واحد فقط، أما البقية في بالانتظار وبالاستعداد لأي طارئ"، موضحا ان "هناك تعاون كبير بين وزارة الصحة والمنافذ الحدودية وسلطة الطيران والاجراءات الاحترازية جيدة جدا".

ونبه الفتلاوي الى أن "صفات الفلاونزا العادية هي نفسها أعراض فيروس كورونا"، مبينا ان "الصين سجلت انخفاضا كبيرا في معدلات الاصابة بالفيروس".

وختم بالقول "الفيروس لا يعيش في الأجواء الحارة والعراق مقبل على ارتفاع في درجات الحرارة".

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