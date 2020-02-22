عضو بالصحة النيابية: الماكنة الإعلامية أعطت فيروس كورونا اكثر من حجمه وهذه نسبة الوفيات الحقيقية

2020/02/22 | 12:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعتبر عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، السبت، ان الماكنة الإعلامية في كل دول أعطت لموضوع كورونا اكثر من حجمه ، مبينا ان " نسبة الموت نتيجة الفايروس حتى الان 2‎%‎ وفق تقارير منظمة الصحة العالمية.وأشار الموسوي في تصريح لـ"كلكامش برس"، الى ان معدل الوفاة شهريا في فايروس كورونا الف شخص ، مع العلم انالأخطاء الطبية نتيجتها 20 الف مواطن وحوادث الطرق شهريًا 80 الف مقارنة بالحوادث الاخرى قليلة جدا ، موضحا ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والحكومة جيدة ولكنها ليست بالمستوى المطلوب ، ان هذا الموضوع موضوع امن وطني وعلينا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع دخول الفايروس الى العراق ".وأكد، انه" لغاية اليوم لايوجد اي علاج لمرض كورونا المستجد لان الفايروس متحول ولحد الان لم يتم تحديد الخارطة الجينية للمرض لانه متحول من فايروس اخر ظهر سابقا ".ولفت الموسوي الى ان " اللجنة الوزارية 55 التي شكلت بخصوص موضوع كورونا خصصت له خمسة مليون دولار لوزارة الصحة لشراء الأمور الضرورية لهذا المرض ولكن لغاية اليوم لم تصل الى وزارة الصحة ، مبينا ان " لجنة الصحة النيابية قبل 15 يوم عقدنا اجتماع وقدمنا توصياتنا ولكن الاجراءات بطيئة ويتحمل المسؤولية وزارة المالية والصحة ورئاسة الوزراء".وشدد الموسوي على ضرورة ان تمنع الحكومة استقبال الوافدين الى العراق اقل فترة 14 يوم ، مستغربا من القرار الذي اتخذته خلية الأزمة بمنع ثلاث أيام متسائلا" ماهو المعيار الطبي والعلمي لثلاثة أيام اقل شيء يجب ان يمنع 14 يوم والخطأ الآخر هو السماح بدخول البضائع من ايران وهذا غير صحيح ممكن السماح لدخول البضائع من الصين ولكن لا نسمح بدخولها من ايران لان المرض انتقاله من خمسة ساعات الى خمسة أيام والبضائع من ايران تصل إلينا خلال يوم او يومين ، ولكنها لا يمكن ان تصل إلينا من الصين الا بعد شهر كامل وهذا يعني انه لأيمكن انتقال الفايروس عن طريق البضائع من الصين".

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