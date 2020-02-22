(معا لنقرأ).. عناوين متنوعة تجاور مرقد الامام الحسين (ع)

2020/02/22 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء (أنا قارئ نهم، وأحب اقتناء الكتب، حيث أحاول أن أمتلك ثقافة شاملة، لكن كما معروف أن هناك نقص في عدد منها بالمكتبات ومعارض الكتب، وأيضا غلاء الأسعار يكون عائقا دوما في تكوين مكتبتي الخاصة، وانا لا أحب قراءة الكتب الالكترونية، ومازلت من عشاق الكتب الورقية، لذا وأخيرا وعند زيارتي مرقد سيد الشهداء […]

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