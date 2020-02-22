2020/02/22 | 12:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو ..قصة تلعفر بين الماضي والحاضر على لسان المقاتل سجاد .

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قصة تلعفر بين الماضي والحاضر على لسان المقاتل سجاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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