2020/02/22 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتبط النجم الويلزي، غاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد بالرحيل عن صفوف النادي الملكي في السنوات الماضية، ومع ذلك لم يتمكن النادي الملكي من بيعه.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " El Confidencial " الإسبانية، فإن غاريث بيل يرى بأن ريال مدريد هو أفضل مكان يمكن أن يتواجد فيه، وبالتالي فهو يرفض فكرة الرحيل.

وأوضحت الصحيفة الى أن بيل يعتقد بأن البقاء في ريال مدريد هو الخيار الأقوى والأكثر إقناعاً له من الناحية الرياضية والاقتصادية، لذلك، يبدو أنه سيبقى في ريال مدريد لفترة طويلة.

وكان النجم الويلزي قريب جداً من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي نحو أحد الأندية الصينية، ولكن النادي الملكي أوقف الصفقة بسبب عدم تلبية رغباتهم المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يرفض غاريث بيل الرحيل عن ريال مدريد؟ صحيفة تكشف السبب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يرفض غاريث بيل الرحيل عن ريال مدريد؟ صحيفة تكشف السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).