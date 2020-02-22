وزير الثقافة يكشف عن خطة سياحية لانعاش اهوار واثار ذي قار

2020/02/22 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ‏ كشف وزير الثقافة والسياحة والاثار، عبد الامير الحمداني، اليوم السبت، عن عزم الوزارة اطلاق مشاريع خدمية وسياحية شاملة في ‏محافظة ذي قار بهدف انعاش الاهوار والاثار بالمحافظة.‏ وقال الحمداني، إن “من ضمن مشاريع التي تتعلق بتطوير قطاع السياحة انشاء البنى التحتية ‏الملائمة لجذب السياح بعد ان شهدت الاهوار في الفترة الاخيرة […]

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