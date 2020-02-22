دولة القانون لـ”العهد نيوز”: اللمسات الاخيرة لحكومة علاوي لم تكتمل ومشاكل حقيقية ستواجه جلسة الاثنين

2020/02/22 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في ائتلاف دولة دولة القانون سعد المطلبي، ان غياب بعض الكتل السنية والكردية ومقاطعتها لجلسة الاثنين، المؤمل عقدها لتمرير كابينة علاوي الوزارية سيجعلها في مشكلة حقيقية.وقال المطلبي لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “انعقاد الجلسة ممكن ان يتم بطلب من 50 نائب او دعوة رئيس الجمهورية لكن غياب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يعني […]

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