تحالف ’’الوطن أولاً’’ يعلن دعمه لانعقاد جلسة الاثنين المقبل ويطالب الكتل النيابية بحضورها

2020/02/22 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس ’’تحالف الوطن أولا’’ النائب مثنى السامرائي، السبت (22 شباط 2020)،...





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