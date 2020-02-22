نائب عن سائرون: إذا رفض الحلبوسي عقد جلسة الاثنين المقبل فسيعقدها ويترأسها نائبه الأول

2020/02/22 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

علق النائب عن تحالف "سائرون"، علي اللامي، السبت (22 شباط 2020)، على رفض رئيس البرلمان محمد...





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