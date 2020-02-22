2020/02/22 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب محمد الخالدي، رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية، المقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفد كردي ’’كبير’’ يؤجل اجتماع علاوي مع القوى السياسية لتقديم وزراء الحكومة المؤقتة وبرنامجها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفد كردي ’’كبير’’ يؤجل اجتماع علاوي مع القوى السياسية لتقديم وزراء الحكومة المؤقتة وبرنامجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).