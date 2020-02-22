2020/02/22 | 12:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيطاليا تعلن عن ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس “كورورنا” ..يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيطاليا تعلن عن ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس “كورورنا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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