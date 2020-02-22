داعشي حاول الهروب من العراق الى سوريا..ماذا حدث؟

2020/02/22 | 12:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت استخبارات قيادة عمليات للحشد الشعبي في نينوى بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات، السبت، عن عملية هروب عنصر بداعش الى سوريا....

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