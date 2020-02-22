برد الصين.. وعطاس العالم.. باسكال بونيفاس

2020/02/22 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: باسكال بونيفاس حتى الآن، تسبب وباء فيروس كورونا في وفاة أكثر من ألفي شخص، ومازال يواصل الانتشار.لكن بالنظر إلى حجمه، والتخوفات وردود الأفعال التي يثيرها، لم يعد كورونا مسألة طبية فحسب، وإنما بات يتخذ بعداً جيوسياسياً كذلك.لكن، كيف يمكن تفسير حجم التخوفات التي أثارها؟ الواقع أن الشائعات الأكثر جنوناً راجت وانتشرت.فقد […]

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