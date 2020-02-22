2020/02/22 | 12:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، السبت، رفع الكتل الكونكريتية عن تسعة مواقع وفتح أربعة شوارع مغلقة في العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلتقه وكالة صدى , ان “الجهد الآلي والهندسي الخاص بامانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد ومع بداية السنة الحالية قام برفع الكتل الكونكريتية عن تسعة مواقع مختلفة بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية عن تسعة مواقع وفتح أربعة شوارع مغلقة في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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