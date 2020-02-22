رفع كتل كونكريتية من 9 مواقع وفتح 4 شوارع

2020/02/22 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت أمانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن تسعة مواقع و فتح أربعة شوارع كانت مغلقة خلال الشهرين الماضيين فقط .وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم السبت، ان “الجهد الآلي والهندسي الخاص بامانة بغداد وقيادة عمليات بغداد قام برفع الكتل الكونكريتية عن تسعة مواقع مختلفة بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية […]

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