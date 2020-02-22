2020/02/22 | 12:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بلدية الناصرية توفير 20 ألف قطعة أرض لتوزيعها بين المستحقين.

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