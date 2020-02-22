تسجيل 10 إصابات جديدة في ايران بفيروس

2020/02/22 | 12:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن متحدث باسم وزارة الصحة، بتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة أحد المصابين.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في البلاد إلى 28 حالة، وتسجيل 5 حالات وفيات.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن قلقها من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا مع مصابين.

كذلك، أعربت عن قلقها من تزايد حالات الإصابة بكورونا في إيران.

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